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Dünya
BBC Türkçe

Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor

Europol, Avrupa çapındaki çetelerin 3-5 milyar euro değerindeki kara parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle akladığını açıkladı. Kripto para birimlerinin yapısı gereği yetkililer aklanan para miktarını ve parayı aklayan kişileri tespit etmekte ç

29 Nisan 2018 20:30

Europol, Avrupa çapındaki çetelerin 3-5 milyar euro değerindeki kara parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle akladığını açıkladı.

BBC'nin Panaroma programına konuşan Europol Direktörü Rob Wainwright, denetçilerin ve endüstri liderlerinin bu sorunu çözmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Wainwright'a göre bu miktar, Europol'ün Avrupa çapındaki kara para tahmini olan 110 milyar euronun yüzde 3'ü ile 4'ü arasına denk geliyor.

Fakat Wainwright bu oranın hızla arttığı uyarısında bulunuyor.

Çok sayıda kripto para birimi bulunsa da bunlardan en popüleri Bitcoin.

Geleneksel para birimlerinin aksine bu para birimlerinin arkasında merkez bankaları veya hükümetler gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar bulunmuyor.

Sanal adreslerle anonim bir şekilde yapılabilen para transferleri ise suç çetelerini bu para birimlerine çeken en büyük faktör.

Polisler bu nedenle kripto paralar kullanılarak yapılan transferleri takip etmekte çok zorlanıyor.

Wainwright, küresel para sisteminde suçlar tespit edildikten sonra varlıkları dondurmanın mümkün olduğunu, fakat kripto para birimlerinde bunun da imkansız olduğu söylüyor.

Europol'ü zorlayan bir diğer şey de çetelerin para aklamak için kullandığı karmaşık yöntemler.

Yasadışı aktivitelerden gelen paralar Bitcoin'e dönüştürüldükten sonra küçük parçalara bölünüyor ve örgütle alakası yokmuş gibi gözüken kişilere gönderiliyor.

Bu kişiler de Bitcoin'i paraya çevirdikten sonra parayı çeteye geri veriyor.

Wainwright bu nedenle parayı aklayan kişiyi tespit etmenin de zor olduğunu vurguluyor.

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