Europeana'ya 'aşırı ilgi' kilidi

Avrupa Komisyonu'nun yeni teknolojilerden sorumlu üyesi Viviane Reding, "www.europeana.eu" sitesinin öğleye doğru saatte 10 milyon klik aldığını belirtti.Komisyon sözcüsü Martin Selmayr, siteyi kapasitesini artırmak için 11:30'a doğru geçici kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, 3 olan sunucu sayısına 3 sunucu daha eklenmesiyle sitenin açılabileceğini kaydetti.AB Komisyonu'nun deneme amaçlı bu sabah başlattığı prototip dijital kütüphanede, aralarında Dante'nin "La Divine Comedie" (İlahi Komedya) gibi edebiyat eserlerinin, Vermeer'in "İncili genç kız" gibi reprodüksiyon tabloların, İngiliz "Magna Carta" gibi tarihi belgelerin veya Beethoven ya da Mozart'ın el yazmaları veya Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi tarihi görüntülerin yer aldığı sitede 2 milyondan fazla eser bulunuyor.Avrupa kültürünün tamamını yansıtmayı amaçlayan ve şu anki içeriğinin yarısı Fransa tarafından sağlanan Europeana, 2010'da en az 10 milyon eseri hedefliyor.Europeana'nın rakibi Amerikan internet devi Google'ın 2004 sonunda kurmaya başladığı dev dijital kitap projesinde 7 milyon eser bulunuyor.