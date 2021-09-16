Europap Tezol'un halka arzında 30 kat fazla talep geldi

Europap Tezol Kağıt, 15 Eylül itibariyle Borsa İstanbul (BİAŞ) Yıldız Pazar’da TEZOL koduyla işlem görmeye başladı.

Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 8-9-10 Eylül tarihleri arasında 13,87 TL fiyattan talep toplayan şirketin arzına yatırımcılardan 30 kat talep geldi.

Europap Tezol Kağıt’a toplam 121 bin 838 yatırımcının talebi karşılanırken, halka açıklık oranı yüzde 24 arz büyüklüğü ise 333 milyon TL oldu.

Halka arzda 1.000 adet ve altındaki başvuru grubuna satılan 14 milyon pay için 3,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 30 oranında karşılanma gerçekleşti. 1.001 adet ve üzerindeki başvuru grubuna satılan 6 milyon paya karşın 102,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1 oranında karşılanma gerçekleşti.

Kurumsal Yatırımcılara satılan 4 milyon paya karşılık 14,1 kat talep toplandı. Bu şekilde halka arzın yüzde 58’ini 1.000 adet ve altında başvuru yapan 110 bin 816 yatırımcı aldı.

"Sürdürülebilirlik kriterlerini yükselttik"

Öte yandan halka arz töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, alınan yeni kararlar doğrultusunda şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerini yükselttik diyerek şöyle konuştu:

"Sürdürebilirlik kriterlerini yükselttik, yani çıtayı yukarıya çektik. 1 Ekim’den itibaren Sürdürülebilirlik Endeksine girebilmek için şirketlerimizin daha yüksek kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu yolla şirketlerimizi, sürdürülebilirlik performanslarını yükseltmeye teşvik ediyor, onlara uluslararası rekabette avantaj kazandırmaya çalışıyoruz. 1 Ekim’den itibaren, artık şirket değerlemeleri yılda bir kez değil, sürekli olarak yapılacak. Şirketlerimiz yıl boyunca istedikleri zaman verilerini güncelleyecekler ve bu güncellemeleri içerecek şekilde notları revize edilecek. Takip eden ilk çeyrek başından itibaren de endeks kriterlerini sağlayan şirketler endekste yer alacak."