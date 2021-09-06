Europap Tezol Kağıt halka arz oluyor; talepler 8-10 Eylül'de toplanacak

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Europap Tezol Kağıt Sanayi A.Ş. halka arz oluyor.

Talep toplama tarihleri 8-9-10 Eylül arasında yapılacak şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Deniz Yatırım üstlenecek. Şirketin hisse başına fiyatı ise 13,78 TL olarak belirlendi.

20 milyon TL nominal paylarını halka arz edecek olan Europap Tezol'un yeterli talep gelmesi halinde 4 milyon TL ek pay satışı da yapılabilecek. Bu satışlarla birlikte toplam halka arz büyüklüğü ise 333 milyon TL olacak.

Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20 olurken, ek satışların gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 24'e çıkacak.