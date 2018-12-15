“Euronun daha güçlü bir rol edinebilmesi için gerçekleştirilen çalışmaları takdir ediyoruz”

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği Konseyi’nin yayınladığı Euro Summit duyurusunda \"euronun uluslararası düzeyde daha güçlü bir rol edinebilmesi” adına yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Konsey’in yayınladığı Euro Summit değerlendirmesinde aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“Eurogroup’a Haziran’da sunulan talepleri takiben, Euro Summit Eurogroup’un Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliği (EMU) derinleşmesi kapsamında liderlere sunduğu bütün unsurları teyit etmektedir. Söz konusu kapsayıcı paket, EMU’nun önemli ölçüde güçlendirilmesinin önünü açacaktır. Euro Summit açıklamasında aşağıdaki maddelerde oybirliği sağlanmıştır:

- Garantinin ne şekilde işleyeceğini belirleyen, risk azaltmada yeterli ilerleme sağlamayı öngören ve 2020 yılında değerlendirilecek olan Sinlge Resolution Fund’a (SRF) ilişkin ortak referans koşullarını onaylıyoruz.

- Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) reformunun ön protokolünü onaylıyoruz. Bu temelde, Eurogroup’tan ESM Anlaşması üzerinde Haziran 2019’a kadar, SRF ortak garantisi de dahil olmak üzere, gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep ediyoruz.

- Konsey anlaşmalarının dengesi koruyan donuk kredi (NPL) Tedbirli Garantisi (non-performing loand Prudential Backstop) ve Bankacılık Paketini’nin (Banking Package) son onaylarını dört gözle bekliyoruz. Eurogroup raporunda belirtildiği üzere Bankacılık Birliği ile ilgili çalışmalar ve 2019 Bahar Dönemi’ne kadar Sermaye Piyasası Birliği üzerinde iddialı bir ilerleme kaydedilmesini talep ediyoruz.

- Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) kapsamında Eurogroup’u euro bölgesi ve ERM II üye devletleri için gönüllü olarak tasarım, uygulama biçimleri ve bütçe aracının zamanlaması ve rekabet edebilirliği üzerinde çalışmak üzere görevlendiriyoruz. Söz konusu görev, AB bütçesinin bir parçası olmanın yanında diğer AB politikaları ile uyumlu olacak ve Euro Bölgesi üye devletlerinin kriterlerine ve stratejik rehberliğine tabi olacaktır. Bütçe belgesinin özellikleri Haziran 2019\'da kabul ve söz konusu belge, gerekli olduğu hallerde yasa değişikliği için ilgili Komisyon önerisi temelinde, antlaşmaların öngördüğü üzere yasama prosedürüne uygun olarak kabul edilecektir.

- Euro Summit, Avrupa Birliği Komisyonu’nun euronun uluslararası düzeyde daha güçlü bir rol edinebilmesi adına gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ediyor ve bu doğrultuda euroyu ileriye götürecek çalışmaları teşvik ediyor.”