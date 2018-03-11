EuroLeague'in şartları tepki çekti

İSTANBUL,(DHA) -

Milli takımlar ve EuroLeague maçlarındaki takvim çakışmasının etkileri sürerken, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Basketbol Federasyonu\'na (FIBA) uzun vadeli üç takvim önerisi sunan EuroLeague, şartları ile tepkileri üzerine çekti.FIBA\'ya üç ayrı takvim önerisi sunan EuroLeague, milli takım faaliyetlerini azaltmayı amaçlamanın yanı sıra yerel ligleri de ilgilendiren şartlar koşarak basketbolun her alanını etkileyecek isteklerde bulundu.

Ocak ayında FIBA ile bu sene anlaşma yapılacağını düşünmediğini söyledikten sonra bir anda 3 öneri ve koşullarla basketbolseverlerin karşısına çıkan EuroLeague CEO\'su Jordi Bertomeu\'nun istekleri şaşgınlık yarattı.

FIBA\'ya üç ayrı takvim önerisi sunan EuroLeague, milli takım faaliyetlerini Haziran ve Eylül ayları arasında yılda altı haftalık bir süreye indirgemeyi amaçlamanın yanı sıra yerel ligleri de ilgilendiren şartlar koştu. Bu şartlar arasında; EuroLeague oyuncularının milli takımlarının sadece resmi maçlarında yer alması ve hazırlık maçlarında forma giymemeleri, yerel en üst liglerin maksimum 16 takımla oynanması, yerel en üst liglerde bir sezonda en fazla 45 maç oynanması ve yerel alt liglerdeki yaş kriterleri de bulunuyor. Şu an İspanya ve Almanya 1\'inci Ligi\'nde 18 takım varken, İtalya 1\'inci Ligi ise 2019/2020 sezonundan itibaren 20 takıma çıkması bekleniyor. EuroLeague\'in şart koştuğu maddeler ise takım sayılarının düşürülmesini gerektiriyor. Ayrıca bu kararlar kabul edilirse yerel federasyonların da bu konuda bir söz hakkı olmayacak. Örneğin, Türkiye Basketbol Federasyonu 1\'inci Ligi\'ndeki takım sayısını gelecekte artırmak isterse bu mümkün olmayacak.

EuroLeague\'in FIBA\'ya şart koştuğu maddeler milli takımların da geleceğini tehdit ediyor. Zira EuroLeague, FIBA\'ya sunduğu koşulların hepsinin kabul edilmemesi durumunda, EuroLeague oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi ihtimali olduğunu da belirtmiş. Bu durumda EuroLeague\'in olmadığı zamanlarda bile, isterlerse oyuncuların milli takımlarını temsil etmelerine izin vermeyebilirler. EuroLeague bu şartlarla basketbolun geleceğini tehdit etmekle kalmıyor, milli takım oyuncularını da çalabileceklerinin sinyalini veriyor. Yani EuroLeague\'in FIBA\'ya sunduğu bütün şartlar kabul edilmezse, oyuncuların kendi ülkelerinin milli formasını giyip, Uluslararası arenada ülkelerini temsil etme hakları da ellerinden alınmış olacak.

İTALYA BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI PETRUCCİ, \"EUROLEAGUE\'İN ŞARTLARI ÇILGINLIK\"

Konuyla ilgili açıklama yapan İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci, EuroLeague\'in FIBA\'ya yaptığı uzun vadeli önerileri sert bir şekilde eleştirerek, çılgınlık olarak nitelendirdi. Petrucci EuroLeague\'in şartları için, \"Jordi Bertomeu, muhtemelen, EuroLeague\'in milli takımlardan, Avrupa ve dünya şampiyonalarından ve Olimpiyat Oyunları\'ndan daha önemli olduğunu düşünüyor. Onların çılgınlıklarına dahil olmacağız. Bu çılgınlıkları onlar yapmak istiyor olabilirler, biz onlara uymayacağız\" dedi.

Öte yandan, EuroLeague tarafından yapılan öneriler sonrasında, dünya basketbolunun yönetim organı FIBA, bir açıklama yayınlayarak, FIBA ailesinin (federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular) ilgili üyelerine, kendilerini etkileyecek öneriler hakkında danışacaklarını ve buna göre hareket edeceklerini açıkladı.