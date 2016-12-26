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Spor

Euroleague'den Galatasaray ve Darüşşafaka'ya kötü haber

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, gelecek seneden itibaren hiçbir takıma wild card verilmeyeceğini söyledi

26 Aralık 2016 12:20

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, wild card ile organizasyona alınan Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş'un gelecek sene ligde yer alamayacağını söyledi.

Basketfaul.com'un haberine göre; CSKA Moskova-Fenerbahçe maçını izleyen Bertomeu yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon 11 A lisanslı takım ile birlikte Eurocup, VTB Ligi, Adriatik Ligi, Almanya Ligi ve İspanya Ligi şampiyonları yer alacak. Wild card olmayacak" ifadelerini kullandı.

 

"Her takım sistemi biliyor"

 

Bertomeu bunun üzerine sorulan, "David Blatt'i takımın başına geçiren Darüşşafaka Doğuş Euroleague'de olmayacak mı?" sorusu üzerine, "Mümkün değil, yeni format geçen yıl kabul edildi. Sistem her takım tarafından biliniyor" diye konuştu.


Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Eurocup'ı kazanan Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'e direkt katılma hakkını elde etmişti. Darüşşafaka Doğuş da wild card ile organizasyona dahil edilmişti.

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EuroleagueJordi Bertomeuwild cardGalatasarayDarüşşafaka Doğuş

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