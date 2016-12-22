Euroleague'deki Türk derbisinde zafer Darüşşafaka Doğuş'un

THY Euroleague'deki Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 71-64 yendi.

THY Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Darüşşafaka Doğuş oldu. Daçka, Ülker Sports Arena'da konuk olduğu Fenerbahçe'yi 71-64 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstün tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, devrede soyunma odasına da 37-35 önde girdi.



Üçüncü çeyreği 50-48 galip bitiren David Blatt ve öğrencileri, maçı da 71-64 kazandı.



Darüşşafaka Doğuş'ta 22 sayıyla oynayan Scottie Wilbekin karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Will Clyburn 20 ve Brad Wanamaker 12 sayılık performans sergiledi.



Fenerbahçe'de ise Kostas Sloukas 16, Ekpe Udoh 15 sayı kaydetti.