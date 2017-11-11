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Spor

Euroleague’de yeni lider CSKA Moskova

CSKA Moskova’nın 6 haftada 5 galibiyeti bulunuyor

11 Kasım 2017 16:23

Real Madrid'in üst üste ikinci mağlubiyetini aldığı 6. haftada liderlik koltuğuna CSKA Moskova oturdu.

Sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

İspanya'nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran Anadolu Efes, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.

EuroLeague'in 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.

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