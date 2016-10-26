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Spor

Euroleague'de Türkiye haftası

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftası Türk derbilerine sahne olacak

26 Ekim 2016 17:24

4 Türk takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş yarın Anadolu Efes'i, Galatasaray Odeabank ise 28 Ekim Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Korac Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 43 kez birbirlerine rakip oldu.

 

En fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe rakip oldu

 

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla birbirine rakip olan takımlar Anadolu Efes ile Fenerbahçe.

İki takım, tarihlerinde 8 kez birbirleriyle Avrupa kupalarında karşılaştı. Bu maçların 7'sini Fenerbahçe, birini ise Anadolu Efes kazandı.

Fenerbahçe, 18 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 18 maçın 14'ünü kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 16 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 7 galibiyet, 9 yenilgi aldı.

Galatasaray Odeabank 5, Darüşşafaka Doğuş ise daha önce Avrupa kupalarında 4 kez Türk derbisi oynadı. Galatasaray Odebank bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Darüşşafaka Doğuş ise sadece geçen sezon oynadığı 4 Türk derbisini de kaybetti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi, 20. kez Türk derbisine sahne olacak.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda Türk takımları geçen sezon 12 kez birbirlerine rakip olarak sahaya çıktı.

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