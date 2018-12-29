Euroleague'de ilk yarının lideri Fenerbahçe

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan THY Euroleague'de normal sezonun ilk yarısı tamamlandı. Fenerbahçe Beko, 15. haftada da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.

Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.

Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.

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