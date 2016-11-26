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Spor

Euroleague'de haftanın oyuncusu Teodosic

Teodosic, Baskonia potasına bıraktığı 34 sayıyla kariyer rekorunu da kırdı

26 Kasım 2016 16:55

THY Euroleague'de 9. haftanın MVP'si (en değerli oyuncu) CSKA Moskova'nın evinde Baskonia'yı 112-84 mağlup ettiği maçta 34 sayı, 10 asistle double double yapan Sırp oyuncusu Milos Teodosic seçildi.

Sırp oyuncu Milos Teodosic, 43 verimlilik puanı ile 9. haftanın haftanın MVP'si seçildi. Teodosic, Baskonia karşısında mücadeleyi 34 sayı, 10 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

 

Daşürrafaka Doğuş dışında hepsi kazandı

 

Ligin 9. haftasında Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 100-79 mağlup ederken, Fenerbahçe, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'yu 79-70'lik skorla mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş, Yunanistan'da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'a 86-80 yenilirken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi'de İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 78-64 gibi farklı bir skorla geçti.

 

CSKA Moskova zirvede

 

Euroleague'de 9 hafta geride kalırken, CSKA Moskova tek mağlubiyetle liderliğini sürdürürken, onu Real Madrid ve Fenerbahçe takip etti.

5 galibiyet bulunan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada yer alırken, 4 galibiyeti olan Anadolu Efes, 12. sırada yer aldı. Üst üste aldığı 2 galibiyetle son sıradan kurtulan Galatasaray Odeabank ise 14. sıraya yükseldi.

 

9. haftanın toplu sonuçları

 

Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 79
Olympiakos: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 80
Zalgiris Kaunas: 86 - Brose Baskets Bamberg: 72
EA7 Olimpia Milano: 70 - Fenerbahçe: 79
Real Madrid: 89 - UNICS Kazan: 75
CSKA Moskova: 112 - Baskonia: 84
Galatasaray Odeabank: 78 - FC Barcelona: 64
Panathinaikos Superfoods: 86 - Darüşşafaka Doğuş: 80.

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