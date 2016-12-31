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Spor

Euroleague'de haftanın oyuncusu Langford

Unics Kazan'ın Panathinaikos'u 83-81 yendiği karşılaşmada Keith Langford, 27 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle oynadı

31 Aralık 2016 18:02

THY Euroleague'de UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 83-81 yenen Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Langford, 38 verimlilik puanıyla sezonun 15. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Ligde 5 ve 14. haftalarda da en değerli oyuncusu seçilen Langford, normal sezonun ilk yarısında en fazla MVP ödülüne layık görülen oyuncu unvanını aldı.

Karşılaşmayı 27 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist ile tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 11'de 6, üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 6 isabetle oynadı.

Maccabi FOX'un ABD'li oyuncusu Victor Rudd, 32 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının İspanya ekibi Baskonia'ya 101-88 yenildiği maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31'er verimlilik puanıyla Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'nin pivotu Ognjen Kuzmic ve Real Madrid'in oyun kurucusu Luka Doncic takip etti. 

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THY EuroleagueUNICS KazanKeith LangfordMVP

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