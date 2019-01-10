Euroleague'de haftanın MVP'si Papanikolaou

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou, THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ekibinin evinde İspanya temsilcisi Baskonia'yı 91-87 yendiği maçı uzatmaya götüren üç sayılık basketi atan ve 31 verimlilik puanıyla oynayan Papanikolaou, normal sezonun 17. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

İşte Papanikolaou'nun performansı

Karşılaşmada 36 dakika süre alan Papanikolaou, 22 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalmayla mücadele etti.

THY Euroleague'de ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki kısa forvet oyuncusu, üç sayılık atışlarda 7'de 6, serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı