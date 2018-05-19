Euroleague'de finalin adı belli oldu!

THY Euroleague Final Four mücadelelerinde CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelede Real Madrid maçı 92-83 kazanarak finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

THY Euroleague Final Four mücadelelerinde CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Real Madrid maçı 92-83 kazanarak finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

Maça iyi başlayan Rus temsilcisi oldu. İlk çeyrekte hücumda etkili olan CSKA, rakibine 30-20 üstünlük sağladı. İkinci ve üçüncü periyotta ise Real Madrid oyunu dengeledi. İlk yarıyı 47-46 önde kapatan İspanyollar, üçüncü periyotta iyi savunma ile son çeyreğe 63-56 üstün girdi.

Luka Doncic, Gustavo Ayon ve Sergio Llull'un etkili oyunları Madrid ekibine zaferi getirdi.

Final ne zaman?

Fenerbahçe Doğuş'un mücadele edeceği final karşılaşması 20 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid ile oynayacağı final maçı TSİ 21.00'de başlayacak.