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Spor

Euroleague'de en değerli oyuncu De Colo

Fransız oyun kurucu, Anadolu Efes karşısında karşılaşmayı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntla tamamladı

27 Ekim 2016 17:11

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, üçüncü haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Euroleague'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, CSKA Moskova'nın deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, sezonun üçüncü haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntla tamamlayan Fransız oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 12'de 7, serbest atışlarda 13'te 12 isabetle oynadı.

Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'den Marko Guduric, takımının evinde Barcelona Lassa'yı 76-65 mağlup ettiği maçta topladığı 30 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. Sırp basketbolcu, İspanyol ekibine karşı 21 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergiledi.

Haftanın en verimli üçüncü basketbolcusu ise Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un oyun kurucusu Nick Calathes oldu.

Yunan basketbolcu, takımının Almanya'da Brose Bamberg'i 84-83'lük skorla geçtiği maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 3 top çalmayla oynayarak 29 verimlilik puanı elde etti.

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