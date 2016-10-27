Euroleague'de en değerli oyuncu De Colo

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, üçüncü haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Euroleague'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, CSKA Moskova'nın deplasmanda Anadolu Efes'i 93-87 yendiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, sezonun üçüncü haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntla tamamlayan Fransız oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 12'de 7, serbest atışlarda 13'te 12 isabetle oynadı.

Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'den Marko Guduric, takımının evinde Barcelona Lassa'yı 76-65 mağlup ettiği maçta topladığı 30 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde ikinci sırayı aldı. Sırp basketbolcu, İspanyol ekibine karşı 21 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergiledi.

Haftanın en verimli üçüncü basketbolcusu ise Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un oyun kurucusu Nick Calathes oldu.



Yunan basketbolcu, takımının Almanya'da Brose Bamberg'i 84-83'lük skorla geçtiği maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 3 top çalmayla oynayarak 29 verimlilik puanı elde etti.