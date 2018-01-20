Euroleague'de 19. haftanın en değerli oyuncusu: Brad Wanamaker

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker, EuroLeague'de 19. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş'un deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 yendiği maçta 31 verimlilik puanı üreten ABD'li basketbolcu Wanamaker, kariyerinde üçüncü kez MVP unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 18 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Wanamaker, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 ile oynadı.

Anadolu Efes'ten ABD'li Toney Douglas, mücadeleyi 36 verimlilik puanıyla bitirmesine rağmen takımı mağlup olduğu gerekçesiyle MVP unvanını elde edemedi. Douglas, sarı-lacivertliler önünde karşılaşmayı 29 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı. (Eurosport)