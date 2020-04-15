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Spor

Euroleague ve Eurocup'un kaderi yarın belli olacak

15 Nisan 2020 10:56

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen THY Euroleague ve Eurocup maçları için Euroleague yönetimi 16 Nisan Perşembe günü toplanıyor.

Euroleague yönetimi, tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgınının etkileri için yarın toplanıyor.

Salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Euroleague ve Eurocup takviminin masaya yatırılacağı toplantıya Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu da katılacak.

Saat 13.00'te telekonferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda organizasyonların geleceği hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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