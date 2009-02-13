Euroleague Panorama



Euroleague'de ikinci tur gruplarından üçüncü hafta tamamlandı. Barcelona'nın Alba Berlin'i 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada kariyer rekoru kıran Ersan İlyasova, haftanın MVP’si seçilirken, Real Madrid ve Panathinaikos gruplarında namağlup liderliklerini sürdürdüler.



Basketbol ULEB Avrupa Ligi 2. tur gruplarında 3. hafta mücadeleleri de geride kaldı.



Ligdeki tek Türk ekibi olan Fenerbahçe Ülker, H Grubu'nda 3. haftada deplasmanda Hırvat rakibi KK Cibona Zagreb'i, özellikle son periyottaki oyunu ve Mirsad Türkcan'ın mükemmel performansıyla yenerek ilk galibiyetini aldı ve 4 puan ve averajla 3. sıraya yükseldi.



8 maçın 6'sını evsahibi ekiplerin kazandıkları 3. haftada, 5'er puan ve averajla E Grubu'nda İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria ve H Grubu'nda ilk yenilgisini alan geçen yılın şampiyonu Rus USH CSKA Moskova, 6'şar puan ve averajla da F Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid, G Grubu'nda ise Yunanistan'ın Panathinaikos BSA Atina takımları lider durumda bulunuyorlar.



ZİRVEDE İKİ TÜRK



Ligin 2. tur 3. hafta maçlarına Türk sporcuları damgalarını vurdu.



Bu haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, takımı Regal FC Barcelona'nın, sahasında Alba Berlin'i 85-69 yendiği maçta 39 puan toplayan milli forvet Ersan İlyasova aldı.



22 yaşında ve 2.07 metre boyundaki İlyasova, 25.5 dakika sahada kaldığı maçı, 3 sayılık atışlarda 7'de 6, 2 sayılık atışlarda 10'da 4 ve serbest atışlarda da 4'de 4'lük isabetle 30 sayı, 7 hücum-4 savunma 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tamamladı. İlyasova böylece kariyerinde ilk kez Euroleague'de MVP unvanını kazandı.



3. haftada İlyasova'dan sonra en başarılı oyuncu, KK Cibona Zagreb önünde 32 dakikada 20 sayı, 2 hücum-11 savunma 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynayıp 37 puan toplayan Fenerbahçe Ülker'in 33 yaşındaki deneyimli milli forveti Mirsad Türkcan oldu.



Türkcan, bu başarısıyla 2. tur maçlarının genel MVP klasmanında toplam 62 ve 31 ortalama, sayı krallığında toplam 45 ve 22.5 ortalama, toplam ribauntta 20 ve maç başına 10, savunma ribaundunda da toplam 17 ve maç başına 8.5 ortalamayla bu kategorilerde zirveye yerleşti.



Ligde 2. tur gruplarında 3. hafta mücadeleleri sonunda diğer bireysel istatistiklerde ilk sıralarda bulunan sporcular, klasmandaki Türk takımları sporcuları ve performansları şöyle:



Toplam Ribaunt

3-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 23 (7.67)



Hücum Ribaundu

1-Terence Morris (USH CSKA Moskova) 13 (4.33)

5-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 9 (3)



Savunma Ribaundu

10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 14 (4.67)



Asist

1-Theodoros Papaloukas (BC Pire Olympiakos) 16 (5.33)



Top Çalma

1-David Logan (Asseco Prokom Sopot) 11 (3.67)

3-Ömer Onan, Marques Green, Gordan Giriçek (Fenerbahçe Ülker) 7 (2.33)



Blok

1-D'Or Fischer (Maccabi Electra Tel Aviv) ve Fran Vazquez (Regal FC Barcelona) 9 (3)

10-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 3 (1)

