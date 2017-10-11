Euroleague maçı öncesi ABD'li iki basketbolcunun Türkiye'ye girişine izin verilmedi

Rus Nadezhda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında yarın oynanacak Euroleague’de maçı öncesi Amerikalı basketbolcular Emma Cannon ve Brionne Jones'un Türkiye’ye girişleri yasaklandı. Oyuncular Moskova’ya geri dönmek zorunda kaldı.

Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin, “Türk yetkililer ABD'li Emma Cannon ile Brionne Jones'un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak”dedi.

Durumun ‘skandal' olduğunu ve spor ilkelerinin ihlal edildiğini vurgulayan Hramkin, Avrupa Ligi'ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen savaşacaklarını ve kazanacaklarını belirtti.

“Fenerbahçe” ile “Nadezhda” arasındaki maç 11 Ekim Çarşamba günü yapılacak.