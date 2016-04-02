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Spor

Euroleague grup liderliğini garantileyen Fenerbahçe, Anadolu Efes'i eledi: 90-86

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki 11. galibiyetini aldı

02 Nisan 2016 02:15

Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes'i 90-86 yendi. Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki 11. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar ise gruptaki 7. yenilgisini yaşadı ve son hafta maçları öncesi çeyrek finale kalma şansını yitirdi.

 

Maçın genel özeti

Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Vicente Bulto (İspanya), Petros Papapetrou (Yunanistan)
Fenerbahçe: Ali Muhammed 10, Bogdanovic 21, Datome 24, Kalinic 7, Udoh 8, Antic 13, Barış Hersek, Sloukas 4, Melih Mahmutoğlu 3
Anadolu Efes: Heurtel 14, Granger 13, Cedi Osman 13, Saric 12, Dunston 2, Brown 13, Diebler 6, Tyus 9, Johnson 4, Birkan Batuk, Furkan Korkmaz
1. Periyot: 19-16
Devre: 37-34
3. Periyot: 66-50

Hürriyet’in haberine göre, karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe'ye Anadolu Efes, Cedi Osman'ın sayılarıyla yanıt verdi ve ilk 5 dakika 10-10'luk eşitlikle geçildi.

Çeyreğin kalan bölümünde Ali Muhammed ve Datome'nin basketleriyle skorda önde kalmayı başaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Johnson'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, özellikle Antic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 14. dakikada farkı 9 sayıya (30-21) çıkardı.

İlerleyen bölümde Cedi Osman'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı azaltan lacivert-beyazlılar karşısında Kalinic, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle skordaki üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, devre sonunda soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü periyoduna Fenerbahçe Datome, Anadolu Efes ise Granger'ın basketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, Bogdanovic'in de skora katkı vermesiyle 24. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 49-38.

Kalan bölümde, bu çeyrekte 14 sayı atan Datome'yle farkı daha da açan ve son dakika içinde Antic'le skor üreten Fenerbahçe, final periyoduna 66-50 üstün girdi.

Son çeyreğin büyük bölümünde farkı çift hanelerde tutan sarı-lacivertliler karşısında Anadolu Efes, özellikle son 3 dakika içinde aradaki farkı hızla eritti ve son iki saniyeye 2 sayı geride girdi.

Taktik faulde hata yapmayan Fenerbahçe, salondan 90-86 galip ayrıldı.

 

Maçın en’leri

Fenerbahçe'de 24 sayıyla oynayan Datome, maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertillerde Bogdanovic de 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Beş oyuncusu çift haneli skor üreten Anadolu Efes'te ise 14 sayı üreten Heurtel'in çabaları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

 

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