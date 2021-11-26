Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

Euroleague'in 12. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yendi.

THY Euroleague, Türk derbisine sahne oldu. Ligin 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes son periyottaki oyunuyla 84-89 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını da kazanan Anadolu Efes toplamda 6 galibiyete ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyette kaldı.

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 89

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Shayok 18, De Colo 14, Henry 10, Vesely 13, Booker 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 6, Guduric 9, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu

Anadolu Efes: Beaubois 7, Moerman 6, Pleiss 17, Micic 14, Simon 7, Larkin 25, Singleton 5, Bryant 2, Petrusev 2, Dunston 4

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-36

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkan: 38.42 Vesely (Fenerbahçe Beko)