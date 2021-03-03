Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi Milano

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftası, bu gece oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Play-off yarışı için çok kritik bir dönemden geçen Fenerbahçe Beko bu akşam Olimpia Milano'yla karşılaşacak.

Şu ana kadar oynadığı 26 maçta 15 galibiyet – 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, puan durumunda 8. sırada yer alıyor. Playoff potasının hemen sınırında bulunan sarı-lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’in en iddialı ve güçlü takımlarından Olimpia Milano‘yu konuk olacak. Milano ekibi, 26 maçta aldığı 17 galibiyet – 9 mağlubiyetle şu anda 3. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler bu önemli karşılaşmaya 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda son taktik idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan’ın Milano maçında oynamayacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 5 Mart Cuma günü de deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.