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Spor

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Alba Berlin karşısında

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu

18 Şubat 2021 11:24

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

18 Şubat Perşembe

20:00 Khimki (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

20:30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22:45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi Playtika (İsrail)

23:00 Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

19 Şubat Cuma:

20:45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)

22:45 ASVEL (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

22:45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Zenit (Rusya)

23:00 Valencia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

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