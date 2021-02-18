Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Alba Berlin karşısında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
18 Şubat Perşembe
20:00 Khimki (Rusya) - TD Systems Baskonia (İspanya)
20:30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22:45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Maccabi Playtika (İsrail)
23:00 Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
19 Şubat Cuma:
20:45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)
22:45 ASVEL (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
22:45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Zenit (Rusya)
23:00 Valencia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)