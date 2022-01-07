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Spor

Euroleague'de bu hafta oynanacak maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak

07 Ocak 2022 16:04

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar, takımlarda artan Koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.

THY Euroleague'in bu hafta oynanması planlanan karşılaşmalara Koronavirüs engel oldu. Takımlarda artan Koronavirüs vakalarından dolayı daha önce 9 maçtan 8'inin ertelendiği duyurulmuştu. Geriye bugün oynanması planlanan Olimpia Milano - Zenit mücadelesi kalmıştı.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'te çıkan vakalardan dolayı bu müsabakanın da ertelendiği ifade edildi. Bu durumun ardından 19. haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu.

Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.

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