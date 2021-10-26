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Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona

Temsilcimiz Fenerbahçe THY Euroleague'de bu hafta 2 maça çıkacak

26 Ekim 2021 14:30

THY Euroleague'de bu hafta takımlar bir kez daha çift maç oynayacak. Fenerbahçe Beko 6. hafta mücadelesinde Barcelona'yı konuk ediyor. Geçen hafta Real Madrid'e yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi karşısında galibiyet arayacak.

Sarı-lacivertli ekip oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. İspanyol ekip ise oynadığı 5 maçı da kazandı. 

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı bugün saat 20.45'te, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak.

Fenerbahçe bu haftadaki 7. maçı Perşembe günü TSİ 21.00'da Yunan ekibi Olympiacos'a konuk olacak. 

 

THY EuroleagueFenerbahçe BekoBarcelonaOlympiacos
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