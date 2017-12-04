Eurogroup yeni başkanını seçecek

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Euro Bölgesi maliye bakanlarını bir araya getiren Eurogroup, 13 Aralık’ta 2012 yılından beri Eurogroup başkanlık görevini sürdüren Hollandalı politikacı Jeroen Dijsselbloem’un görev süresini doldurması sebebiyle yeni başkanını seçecek.

Euronews’de yer alan habere göre bugün bir araya gelecek 19 maliye bakanı Dijsselbloem’un yerine geçecek maliye bakanını seçecek. Dijsselbloem’un yerine gelen yeni Eurogroup Başkanı’nın karşılaşacağı en önemli güncel sorun Yunanistan’da devam eden kriz ve ülkenin borçlarının yeniden yapılandırılması olacak.

Eurogroup başkanlığı görevi süresince Dijsselbloem aylık toplantılara başkanlık etti ve Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs’a devlet borçları sebebiyle iflastan kurtulmaları için Euro Bölgesi kurtarma fonlarının başındaydı.

Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Slovakya Maliye Bakanı Peter Kazimir, Letonya Maliye Bakanı Dana Reizniece-Ozola ve Lüksemburg Maliye Bakanı Pierre Gramegna Eurogroup başkanlığı için adaylığını koyan bakanlar.

2011-2014 yılları arasında borç krizi ve kurtarma kredisi süresince Portekiz’i güçlü bir ekonomik iyileşmeden geçiren Harvard mezunu ekonomist Mario Centeno favori aday olarak görülüyor. (Fotoğraflı)