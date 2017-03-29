EuroCup'ta şampiyonluğa ilk adım Valencia'dan

ULEB EuroCup final serisinin ilk maçında Valencia, sahasında Unicaja Malaga'yı 68-62 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Valencia şehrindeki Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan ve iki İspanyol ekibinin karşılaştığı mücadelenin birinci çeyreği 20-20, ilk devresi de 35-35 beraberlikle tamamlandı.

Başa baş geçen müsabakanın üçüncü çeyreğini 50-48'lik üstünlükle geçen Valencia, karşılaşmadan 68-62 galip ayrıldı.

Ev sahibi Valencia'da Bojan Dubljevic, 14 sayıyla maçın en skoreri oldu. Unicaja Malaga'da Jeff Brooks'un 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Valencia, iki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

Valencia, final serisinde 31 Mart Cuma günü Malaga'da oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Bu karşılaşmayı Unicaja Malaga'nın kazanması halinde şampiyonu belirleyecek son maç, 5 Nisan Çarşamba günü Valencia'da yapılacak.

ULEB EuroCup şampiyonu, gelecek sezon THY EuroLeague'e katılma hakkı elde edecek.