-Eurocontrol Başkan Yardımcılığı Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Geçici Konsey (PC) Başkan Yardımcılığı görevine, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın seçildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamada, geçen yıllarda teşkilat nezdinde yapılan etkin ve yoğun çalışmaların teşkilat bünyesinde kabul görmesi ve aday olarak gösterilen Türkiye temsilcisinin üye ülkeler tarafından olumlu karşılanması neticesinde bu görevin Türkiye tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Bu doğrultuda, Eurocontrol PC başkanından dün alınan yazı ile SHGM Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın'ın, 4 Ağustos 2011–31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayan süre için Eurocontrol PC Başkan Yardımcılığına seçildiğinin bildirildiği ifade edilen açıklamada, Eurocontrol Emniyet Düzenleme Komisyonu (SRC) Başkan Yardımcılığının da halen SHGM Hava Seyrüsefer Daire Başkanı G. Betül Doğan tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, ''Son yıllarda Avrupa sivil havacılığında önemli rol üstlenen Türkiye'nin, ikinci kez bu göreve seçilmesinin, etkinliğinin güçlenerek devam edeceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır'' ifadesine yer verildi.