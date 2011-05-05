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EUROCLUP PARTİSİNDE TÜRKİYE RÜZGARI DÜSSELDORF (A.A)

05 Mayıs 2011 13:10

-EUROCLUP PARTİSİNDE TÜRKİYE RÜZGARI DÜSSELDORF (A.A) - 05.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 56. Eurovision Şarkı Yarışması öncesi verilen Euroclup partisinde Türkiye rüzgarı esti. Düsseldorf Henkel Saal'de düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı partiye geniş katılım oldu. Diğer ülke temsilcilerinin de katıldığı partide Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat Grubunun seslendirdiği eserler partiye katılanları büyüledi. Partide Malta, Arnavutluk, Gürcistan, Yunanistan ve Hırvatistan temsilcileri de Eurovision şarkılarını seslendirdiler. Yüksek Sadakat Grubu Solisti Kenan Vural partinin çok güzel geçtiğini ve diğer ülke temsilcileri ile stres attıklarını belirtti. Vural, finalden iyi dereceyle Türkiye'ye dönmek istediklerini sözlerine ekledi. Partiye Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel, Giants Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Didin ile çok sayıda davetli katıldı.

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