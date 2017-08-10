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Spor

EuroBasket 2017 öncesi İspanya’yı yıkan sakatlık!

29 yaşındaki Llull, Avrupa'nın sayılı oyun kurucularından

10 Ağustos 2017 12:33

Real Madrid forması giyen, İspanya’nın oyun kurucusu Sergio Llull, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Belçika ile oynanan maçta sakatlandı. Diz bağları kopan 29 yaşındaki oyun kurucunun, 6-9 ay arası parkelerden uzak kalması bekleniyor.

İspanya’nın ikinci hazırlık maçı olan Belçika ile yaptığı maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Llull, acı içerisinde sahayı terk etti ve hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan testlerin ardından açıklama yapan İspanya Basketbol Federasyonu, Llull’ün diz bağlarında kopma olduğu ve Avrupa Şampiyonası’nda yer almayacağını duyurdu.

İspanya basınında yer alan haberlerde; İspanyol yıldızın 6-9 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Birçok önemli yıldızdan geçmiş olsun mesajları alan Sergio Llull, sosyal medya hesabı üzerinden, “Geri döneceğim. Tüm mesajlar için teşekkür ederim” şeklinde paylaşım yaptı.

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Sergio LlullEuroBasket 2017Avrupa Basketbol Şampiyonasısakatlık9aydizbağı

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