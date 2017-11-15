Euro yeni rekor kırdı, dolar rekor düzeye yaklaştı (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum ile güncellendi)

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD\'de faiz artışına ilişkin beklentiler ve Türkiye\'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle dolar 3.90 liraya çıkarken, euro da 4.60 lira ile yine rekor tazeledi. Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3.9422 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3.90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3.86 - 3.87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti.

Küresel piyasalarda dün gece 3.9002 lirayı gören dolar yeni günde 3.88 - 3.89 lira aralığına, euro da 4.6005 lira ile yeni rekor düzeye tırmandıktan sonra 4.59 - 4.60 lira aralığına döndü.

Dövizdeki tırmanışa karşın yükselişini sürdürdü dünkü işlemleri yüzde 1.18 artışla 110 bin 148 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST 100), yüzde 0.14 düşüşle 109 bin 998 puandan başladı.

Risk iştahında bozulma işaretleri

İş Yatırım\'ın \"Risk iştahında bozulma işaretleri\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"ABD’deki vergi paketinin oylamasına yaklaşılırken, söz konusu paketin beklentileri karşılamayacağı yönünde ihtimalin artması sonucu başta Amerika olmak üzere hisse senedi piyasalarında baskının arttığını görüyoruz\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bunun yanında emtia piyasalarında arz artışının fiyatları baskılayacağı beklentisi ve değerlemelerin yüksekliği özellikle emtia gelirlerine bağlı Brezilya gibi hisse senedi piyasalarında satış eğilimini arttırdığı görülüyor.

\"Öte yandan dolar endeksinin değer kaybetmesine rağmen risk iştihanın azalmasını daha çok gelişmekte olan para birimlerinden takip ediyoruz.

\"Dün sepete karşı tarihi en düşük seviyeden işlem göre TL’de bu satış girdabında kendine düşen payını almış gözüküyor.

\"Bu şartlar altında dolar bazında gelişmekte olan ülke endeks ETF’lerinin önemli bir destek seviyesinde bulunduğunu görüyoruz.

\"Bugün ABD’de açıklanacak tüketici enflasyon verisi piyasalar tarafından yakın bir biçimde takip edilecek.\"