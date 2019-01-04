Euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçları devam edecek

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-26 Aralık 2018 tarihleri arasında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına yatırımcılardan gelen talep üzerine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında dört hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Senetler Pazartesi – Cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta Salı günü valörlü olarak aktarılacak.

Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak; ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10,000 euro/dolar olacak. Senetler 1,000 euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faizli fiyat üzerinden 1,000 euro/doları ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek.

Açıklamada, ihraç edilecek euro ve dolar cinsi devlet tahvillerine ilişkin şu bilgiler verildi:

Euro Cinsi Devlet Tahvili

- Vade Sonu Tarihi: 27 Aralık 2019

- Birinci Kupon: 28 Haziran 2019

- İkinci Kupon: 27 Aralık 2019

- 6 Aylık Kupon Oranı: %1.25

- Yıllık Kupon Oranı: %2.50

- ISIN Kodu: TRT271219F18

ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili

- Vade Sonu Tarihi: 27 Aralık 2019

- Birinci Kupon: 28 Haziran 2019

- İkinci Kupon: 27 Aralık 2019

- 6 Aylık Kupon Oranı: %2.00

- Yıllık Kupon Oranı: %4.00

- ISIN Kodu: TRT271219F26

İhraçlara aracılık edecek olan bankalar:

1) Akbank T.A.Ş.

2) Denizbank A.Ş.

3) QNB Finansbank A.Ş.

4) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

5) T. Garanti Bankası A.Ş.

6) T. Halk Bankası A.Ş.

7) T. İş Bankası A.Ş.

8) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

9) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

10)Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Tablo)