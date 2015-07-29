Euro Tüneli'ne akında bir mülteci öldü

Yetkililerin verdiği bilgiye göre,
Euro Tüneli'ne dün gece akın edenlerin sayısı bin
500'ü buldu. Mülteciler, tünel girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren
vagonlarına binerek tüneli aşmaya çalışıyor. 25 – 30 yaşları arasında bir Sudanlı
mülteci, bir vagona ulaşmaya çalışırken kamyon altında kalarak can verdi.
İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Euro Tüneli'ndeki gelişmeleri ele almak üzere
Fransız mevkidaşı Bernard Cazeneuve ile Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin
ardından yapılan açıklamada, tünelin güvenliği için 7 milyon sterlin ek finansman
sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Cameron: 'Kaygı verici'
İngiltere Başbakanı David Cameron, resmi bir ziyaret için bulunduğu Singapur'da Euro
Tüneli'ndeki koşullar hakkında açıklamada bulundu. Cameron, "durumun kaygı verici
olduğunu" söyledi.
Bu arada İngiltere
ile Fransa'yı birleştiren demiryolunun operatörü Eurotunnel
mülteciler nedeniyle alınan ek güvenlik önlemleri ve gecikmelerin şirketi zarara
uğrattığını açıkladı. Eurotunnel, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 9,7 milyon euro
tazminat talebinde bulundu.