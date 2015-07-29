Euro Tüneli'ne akında bir mülteci öldü

Yetkililerin verdiği bilgiye göre,

Euro Tüneli'ne dün gece akın edenlerin sayısı bin

500'ü buldu. Mülteciler, tünel girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren

vagonlarına binerek tüneli aşmaya çalışıyor. 25 – 30 yaşları arasında bir Sudanlı

mülteci, bir vagona ulaşmaya çalışırken kamyon altında kalarak can verdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Euro Tüneli'ndeki gelişmeleri ele almak üzere

Fransız mevkidaşı Bernard Cazeneuve ile Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin

ardından yapılan açıklamada, tünelin güvenliği için 7 milyon sterlin ek finansman

sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Cameron: 'Kaygı verici'

İngiltere Başbakanı David Cameron, resmi bir ziyaret için bulunduğu Singapur'da Euro

Tüneli'ndeki koşullar hakkında açıklamada bulundu. Cameron, "durumun kaygı verici

olduğunu" söyledi.

Bu arada İngiltere

ile Fransa'yı birleştiren demiryolunun operatörü Eurotunnel

mülteciler nedeniyle alınan ek güvenlik önlemleri ve gecikmelerin şirketi zarara

uğrattığını açıkladı. Eurotunnel, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden 9,7 milyon euro

tazminat talebinde bulundu.