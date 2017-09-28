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Dünya

Euro rekor kırdı, dolar 3.60'a dayandı

Euro 4.21'in üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı

28 Eylül 2017 13:02

Dolar/TL küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 2.5 ayın zirvesi olan 3.59'lu seviyelere yükseldi. Euro/TL de 4.21'in üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'de yukarı yönlü baskı yapmayı sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde 3.58'in altında işlem gören dolar/TL, 12 Temmuz'dan beri en yüksek olan 3.5945'e kadar yükseldi.

Euro/TL ise 4,2162 ile tarihi zirvesine ulaştı.

 

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