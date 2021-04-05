Euro'nun fikir babası Robert Mundell hayatını kaybetti

Fahri profesör olduğu Columbia Üniversitesi'ndeki ekonomik araştırma programının müdür yardımcısı Sophia Johnson, bu yılın başlarında kanser teşhisi konan Mundell'in İtalya'daki evinde öldüğünü doğruladı.

AjansBizim'in aktardığına göre; Kanada doğumlu Mundell, emeğin ve sermayenin serbest dolaşımı da dahil olmak üzere esnek piyasaların tek para birimi bölgesinin başarılı olması için gerekli olduğu teorisi nedeniyle 1999'da ekonomi dalında Nobel Ödülü'nü kazanmıştı.

Araştırmaları, o yılın başlarında 11 Avrupa hükümeti tarafından kurulan Euro'nun temelinin atılmasına yardımcı oldu. 21. yüzyılın en büyük ekonomik deneyi olarak kabul edilen Euro, bölgenin ekonomik ve siyasi entegrasyonunu bir sonraki seviyeye taşıdı.