T24 LogoT24 Logo
Dünya

Euro'nun fikir babası Robert Mundell hayatını kaybetti

05 Nisan 2021 21:20

Euro'nun fikir babası olarak tanınan Nobel ödüllü ekonomi profesörü Robert Mundell, İtalya'da 88 yaşında vefat etti.

Fahri profesör olduğu Columbia Üniversitesi'ndeki ekonomik araştırma programının müdür yardımcısı Sophia Johnson, bu yılın başlarında kanser teşhisi konan Mundell'in İtalya'daki evinde öldüğünü doğruladı.

AjansBizim'in aktardığına göre; Kanada doğumlu Mundell, emeğin ve sermayenin serbest dolaşımı da dahil olmak üzere esnek piyasaların tek para birimi bölgesinin başarılı olması için gerekli olduğu teorisi nedeniyle 1999'da ekonomi dalında Nobel Ödülü'nü kazanmıştı.

Araştırmaları, o yılın başlarında 11 Avrupa hükümeti tarafından kurulan Euro'nun temelinin atılmasına yardımcı oldu. 21. yüzyılın en büyük ekonomik deneyi olarak kabul edilen Euro, bölgenin ekonomik ve siyasi entegrasyonunu bir sonraki seviyeye taşıdı.

Robert MundellEuroEuro NobelNobelNobel ödülüSophia JohnsonİtalyaEuro nasıl çıktı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24