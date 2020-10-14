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Spor

EuroLeague yönetimi, Koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyeti kaldırıyor

14 Ekim 2020 21:47

THY EuroLeague ve ULEB EuroCup'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

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