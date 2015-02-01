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Dünya
Deutsche Welle

'Euro kullansınlar, borçlar silinmesin'

Yapılan bir ankete göre Almanların çoğunluğu Yunanistan’ın ortak para birimi Euro Bölgesi’nde kalmasından yana.

01 Şubat 2015 16:31


Bild am Sonntag gazetesinin Yunanistan'da hükümet değişikliği sonrasında Alman kamuoyundaki değişimi ölçmek için Emnid araştırma şirketine yaptırdığı anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Almanların yüzde 62'si Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasını istemiyor. Yunanistan'ın eski para birimi olan Drahmi'ye dönmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26.

Bununla birlikte ankete katıların yüzde 68'i Yunanistan'ın borçlarının kısmen silinmesine de karşı. Yüzde 21'lik bir kesim Atina'nın talep ettiği gibi bir borç kesintisini onaylıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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