Euro krizinde en zor dönem aşıldı mı?



Euro krizi bitti mi? Bu soru, Davos'ta bu hafta toplanan Dünya Ekonomik Forumu'nun koridorlarında çok yankılanacak sorulardan biri.

Fakat bunu platformlardan yüksek sesle ifade edecek kadar cesur biri çıkacak mı merak ediyorum.

En kötü senaryo beklenilerek geçirilen üç yılın ardından, karanlık bulutların dağılmakta olduğuna dair şimdilerde bir umut var.

Stephanie Flanders'in BBC Türkçe'de yer alan analizi şöyle: IMF Başkanı Christine Lagarde'ın, krizin yeniden gelmesi ihtimalinden söz ettiği seminerine rağmen iyimserlik devam ediyor.

İspanya'dan gelen son rakamlar ve IMF'nin bölgenin geneli için öngörülerinin, tek para biriminin karşı karşıya bulunduğu tehditleri ortaya koyuyor.

Devasa ekonomik sorunlar oldukları yerde durmaya devam ediyor ve bu sorunlar çözülmeden önce daha da derinleşmeye devam edecek.

İspanyol ekonomisi bugün, kriz öncesine oranla yüzde altı daha küçük ve küçülme devam ediyor.



Ülke ekonomisi, 2012 yılının son üç ayında binde altı oranında küçülmeye devam etti.

Bu 2009 yılından bu yana küçülme gözlenen artarda beşinci çeyrek dönem. IMF, son ekonomik analizinde birçok Avrupa ekonomisi için 2013-2014 yılı büyüme tahminlerini geri çekti.

Ancak şimdi, sorun kısmen farklı. Geçen altı ay içinde mali piyasaların, hükümetlere olan güveni artmaya başladı.

Şu an izlenmesi gereken, seçmenlerin, ekonominin toparlanmasını bekleyecek kadar sabırlı olup olmayacakları. Mali piyasaların Avrupa hükümetlerine karşı son dönemlerde daha fazla güven duymasını şaşırtıcı olarak karşılayanlar var.

Çünkü, Avrupa Birliği ülkelerinin kriz karşısındaki tutumları geçen yazdan bu yana pek değişmedi.



Tek farklılık Avrupa Merkez Bankası'nın zor durumdaki ülke ekonomilerinin arkasında duracağını açıklamış olması. İyimser değerlendirenler, bu güvencenin, euro krizini varoluşsal bir kriz olmaktan, daha standart bir finansal ve ekonomik krize dönüştürdü.

Ancak, bunun doğru bir değerlendirme olduğunu düşünseniz bile, Avrupa Merkez Bankası'nın bu güvencesinin teste tabi tutulmasını beklemek zorundasınız.