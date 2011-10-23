Euro krizi mi önemli, bebek mi?

T24 - Eşi Carla Bruni doğum yaparken euro krizini görüşmek üzere Almanya’ya giden Sarkozy’nin tavrı eleştiriliyor... Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, eşi Carla Bruni doğum yaparken yurt dışı geziye çıkması tartışma konusu oldu.



Amerikan Daily Beast haber sitesi, kadınlara böyle bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapacaklarını ve konuyla ilgili yorumlarını sordu. Geçen çarşamba günü Sarkozy, kızı Giulia doğduğu sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile euro bölgesindeki krizi konuşmak için Frankfurt kentindeydi. Doğumdan önce eşinin yanında olan Sarkozy, kızı doğduktan 3 saat sonra tekrar eşinin yattığı kliniğe gitse de eleştirilerden kurtulamadı.

‘Daha büyük kriz yaratırdım!’



Daily Beast’e konuşan Parisli bir avukat, “Ben doğum yaparken eşim yanımda olmasaydı ona euro bölgesinden daha büyük bir kriz yaratırdım” dedi. Annelik ve çocuk bakımı ile ilgili bir kitabın yazarı Jennifer Block da, “Ben olsam eşimi öldürürdüm” diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama’nın kızlarının futbol maçlarını izlemek için toplantılarını iptal etmesi Sarkozy’e olumlu bir örnek olarak gösterilirken, bazıları da euro bölgesinin doğumdan daha önemli olduğunu düşünüyor. Gazeteci Helaine Olen, “Doğumla ilgili bu gibi takıntıları saçma buluyorum. Eğer Sarkozy eşini bırakamadığı için euro bölgesi kriziyle ilgilenmeseydi çok sinirlenirdim” diyor.



Daily Beast’e konuşan bir başka Fransız da, “Fransa’da herkes Sarkozy ve Bruni’nin ilişkisinin amacını biliyor. Sarkozy süpermodel bir eş, Bruni de güç istiyordu. Bu yüzden aslında kimse Sarkozy’nin doğum sırasında eşinin yanında olmamasına şaşırmamalı” yorumunu yaptı.



