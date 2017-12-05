Euro Grubu'nun yeni başkanı Portekizli Centeno

Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu’nun (Euro Grubu) başkanlığına kriz ülkesi Portekiz’in Maliye Bakanı Mario Centeno seçildi. Centeno 1 Ocak’ta göreve başlayacak.

Hollandalı Jeroen Dijsselbloem genel seçimden sonra maliye bakanlığı görevini kaybettiği için yeniden aday olamamıştı. Almanya maliye Bakanlığı görevini vekâleten yürüten Peter Altmaier 50 yaşındaki Centeno’nun Portekiz ekonomisini kurtarmak için başlattığı reform çalışmalarında başarılı olduğunu söyledi. Altmaier, Portekiz Maliye Bakanının ülkesinin istikrar ve büyüme paktı kurallarına uyması için gösterdiği gayreti takdirle karşıladıklarını belirtti. Euro Grubu başkanlığına Letonya, Slovakya ve Lüksemburg’un maliye bakanları da aday olmuştu.

İktisatçı olan Mario Celento 2015 yılının Kasım ayında sosyalist azınlık hükümetinin maliye bakanlığına getirilmişti. Centeno seçimden önce yaptığı açıklamada ‘uyuşturmacı’ olacağını ve kendini Güney Avrupa ülkelerinin temsilcisi olarak görmediğini söyledi.

Portekiz finans krizinden dolayı 2011 yılında Euro Bölgesi’nden yardım talep etmiş ve Lizbon’a 70 milyar euroluk acil kredi açılmıştı. Centeno yıllardır açık veren Portekiz’in 2016 yılında istikrar ve büyüme paktı şartlarına uymasını sağlamıştı. Portekiz’in düzelme yolunda attığı adımların memnuniyet uyandırdığını söyleyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker çarşamba günü Euro Bölgesi ile ilgili reform önerilerini açıklayacak.

Euro Bölgesi’nde reform hazırlıkları

Komisyon başkanının istikrar paktı kurallarının yumuşatılmasını önereceği şeklindeki iddialar geri çevrildi. Peter Altmaier istikrar ve büyüme paktı kurallarının değiştirilmesinin Euro Bölgesi’ne zarar vereceğini söyledi.

Aralık ayı ortasındaki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde reformların karara bağlanmasını beklemediklerini belirten Altmaier, AB’nin geleceğini ilgilendiren hayati konuları görüşmek üzere Euro Grubu’nun yeni başkanı Centeno’yu Ocak ayında Berlin’e davet ettiğini açıkladı.

19 üyeli Euro Grubu’nun maliye bakanları ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlamak için ayda bir kez toplanıyorlar. Euro Grubu finans krizi sırasında devlet iflası tehlikesi geçiren Yunanistan’ın kurtarılması için yapılan çalışmaların merkezi olmuştu.

DW/AFP/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe