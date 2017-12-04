Euro Grubu'nun yeni başkanı kim olacak?

19 üyeli Euro Bölgesi maliye bakanlarından oluşan Euro Grubu yeni başkan aranıyor, seçim bugün yapılacak. AB tüzüğüne göre sadece görevdeki maliye bakanları bu gruba başkanlık yapabiliyor. Finans ve borç krizlerinde Euro Grubu maliye bakanları grubuna önemli görevler beklediği ve zor karar alınabildiği için grup başkanının tecrübeli ve krizlere dayanıklı olması gerekiyor. Bu görev için dört ülkenin maliye bakanı adaylığını koydu. İlk tur oylamada adaylardan hiçbiri 10 oy toplayamadığı takdirde ikinci turda en çok oy alan aday Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu başkanlığına seçilmiş olacak. Prosedürde yer almamakla birlikte, en az oy almış olan bakanların ikinci turda oylamadan çekilmesi bekleniyor.

Komisyon başkanlığı, konsey başkanlığı ve parlamento başkanlığı gibi Euro Grubu başkanlığı da AB'nin en önemli görevleri arasında yer alıyor.

Adaylar şöyle sıralanıyor:

Dana Reizniece-Ozola (Letonyalı, 36 yaşında, Çiftçi ve Yeşiller Partisi Genel başkanı)

Satranç şampiyonu Letonyalı bakan sürpriz aday sayılıyor. 2016 yılından bu yana Letonya'nın maliye bakanlığını yapan Dana Reizniece-Ozola dezavantajı ‘yanlış' partiden olmasından kaynaklanıyor. Diğer makamlarda muhafazakârlar oturduğu için grup başkanlığına bir sosyal demokratın seçilmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yeşiller'e bu nedenle şans tanınmıyor.

Pierre Gramegna (Lüksemburglu, 59 yaşında, Demokrat Parti üyesi)

Özel şirketlere lobicilik yapmış olan Gramegna 2013 yılında maliye bakanlığına atanmadan kısa süre önce Demokrat Parti'ye üye olmuştu. Sosyal demokratlara öncelik verileceğinden Lüksemburglu bakanın da Euro Bölgesi başkanlığına seçilme ihtimali yok denecek kadar düşük. Gramegna kendiliğinden aday olmuştu.

Peter Kazimir (Slovak, 49 yaşında ‘Smer' partisi üyesi)

2012'den beri başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olan Peter Kazimir sosyal demokrat olmakla birlikte partisi ‘Smer' öncelikle iltica politikasında son derece muhafazakâr bir çizgiyi izliyor. Ancak AB'nin yeni üyelerine daha fazla kontenjan ayırması Kazimir'e yarayabilir. Slovakya 2004 yılında AB'ye üye olmuştu.

Mario Centeno (50 yayında, Portekizli, bağımsız)

Harvard mezunu iktisatçı parti üyesi olmamakla birlikte Portekiz parlamentosu Sosyal Demokrat Parti grubuna katılmıştı. 2013 yılında göreve getirilen Centeno Portekiz'in finans krizini atlatıp düzelme yoluna girmesinde önemli rol oynamıştı. Euro Bölgesi'nin kurtarma stratejisini destekleyen Centeno, ağır şartları yerine getirmeyen ülkelere AB'nin yardım etmesine karşı çıkıyor. Euro Bölgesi maliye bakanları grubunda liberal ve muhafazakâr bakanların çoğunlukta olmasına rağmen Mario Centeno en güçlü aday sayılıyor.

Görevdeki maliye bakanları grubunun başkanı Jeroen Dijsselbloem'in görev süresi Ocak ayı sonunda doluyor. Sosyal Demokrat Dijsselbloem partisinin genel seçim yenilgisinden sonra milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yeniden aday olamadı. Euro Bölgesi maliye bakanları grubu başkanının başlıca görevi para birliğini ‘derinleştirmek' ve AB maliye bakanlığı ihdas edilmesi için başlatılan çalışmaları hızlandırmak olacak. Avrupa Birliği maliye bakanına kavuşursa Euro Bölgesi başkanlığına gerek kalmayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Bernd Riegert