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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu'ndan Atina'ya uyarı

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Yunanistan'ı uyardı.

23 Ocak 2015 14:16


Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak üzere Davos'ta bulunan Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem, "Spiegel Online" muhabirinin sorularını yanıtladı. "Ekonomi ve kamu harcamalarının finansmanı için destek ihtiyacı duyanlar şartları da yerine getirmelidir" diyen Dijsselbloem, Atina'yı dolaylı sözlerle de olsa yardımları kesmekle tehdit etti.

Euro Grubu Başkanı özetle şu görüşleri savundu: "Yunanistan'ın önde gelen tüm politikacıları ülkenin Euro Bölgesi'nde kalmasını istiyor. Bu, ilgili şart ve anlaşmaların kabul edildiği anlamına gelir. Şartları yerine getirmeden kredi talebinde bulunamazsınız. Yunanistan'da kim iş başına gelirse gelsin Euro Bölgesi'nin yardımına ihtiyacı olacaktır."

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Euro Grubu, Yunanistan'a yapmayı taahhüt ettiği ekonomik yardım paketini dondurduğunu duyurmuştu. Yunanistan'da seçim yarışını tasarruf politikalarının sona erdirileceğini vaat eden SYRIZA önde götürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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