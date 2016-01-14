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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu Yunanistan′ı görüşüyor

Euro Grubu yeni yıldaki ilk oturumunda kriz ülkesi Yunanistan’daki durumu ele alıyor.

14 Ocak 2016 10:47


Yaz aylarında üçüncü finans yardım programının kabul edilmesinden sonra Avrupa Para Birliği’ne bağlı maliye bakanları Yunanistan’da henüz beklemekte olan emeklilik sistemi gibi reformların durumunu ele alacaklar.

Üçüncü finans yardım programına Uluslararası Para Fonu’nun da (IMF) katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.

Maliye bakanları, mart ayı sonunda finans yardım programı sona erecek olan Kıbrıs’ın durumunu da gözden geçirecekler.

Bakanların görüşme gündeminde Euro Bölgesi'ndeki ekonomi politikaları ve üye ülkelerdeki işletmeler için iflas kuralları konusundaki tavsiyeler de bulunuyor.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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