T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Euro Grubu Yunanistan'a ek yardımda anlaştı

Euro Grubu maliye bakanları Yunanistan'a 10,3 milyar euroyu serbest bıraktı. Ayrıca Yunanistan'ın geri ödeme takviminin daha geniş bir zaman dilimine yayılarak borcun yeniden yapılandırılması kararlaştırıldı.

25 Mayıs 2016 12:21


Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de Yunanistan gündemiyle düzenlediği toplantı 11 saat sürdü. Toplantıda alınan kararları Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem düzenlediği basın toplantısında aktardı.

Dijsselbloem, kararla birlikte Yunanistan'ın devlet iflası tehdidinden uzaklaştırıldığını söyledi. 2015 yılında başlatılan kurtarma programının yeniden planlandığı gibi işlediğine dikkat çeken Dijsselbloem, paketi anlatırken, "Bundan bir ay önce bakanların bu paket üzerine uzlaşmaya varabileceklerini hâyâl dahi edemezdim" dedi.

10,3 milyar euroya onay

Dijsselbloem, kabul edilen tasarruf ve reform paketi karşılığında Atina'ya 10,3 milyar euroluk yeni kurtarma paketi diliminin gönderilmesine onay verildiğini söyledi. Bunun için Atina'nın bazı ek koşulları yerine getirmesi ve Euro Grubu üyesi ülkelerin parlamentolarının paketi onaylaması gerekiyor.

IMF'nin istediği oldu

Yeni paket kapsamında Yunanistan'ın borç geri ödeme takviminin de daha uzun bir vadeye yayılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasında ısrar ediyordu. Talebi karşılanan IMF, Yunanistan'a yapılacak yeni yardım paketine katkıda bulunma sinyali verdi. IMF Avrupa Direktörü Poul Mathias Thomsen, "Yunan hükümetinin önümüzdeki aylarda alacağı önlemleri gözleyeceğiz. Kararı İcra Direktörleri Kurulu verecek" dedi.

Tsakalotos: "Kısır döngüyü kıracağız"

Yunanistan Maliye Bakanı Euklid Tsakalotos, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu, uzun bir aranın ardından Yunanistan için önemli bir an. Küçülen ekonomi ve tasarruf önlemlerinden oluşan kısır döngüyü nihayet kırabilmenin ve yeniden yatırımlara girişebilme imkânı sağlandı" dedi. Tsakalotos, Brüksel'deki toplantıda yer yer gergin anların yaşandığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Euro GrubuYunanistanBölgesiBrüksel YunanistanEuro Grubu Başkanı Jeroen DijsselbloemDijsselbloemAtinaYeniPara FonuIMF YunanistanAvrupa Direktörü Poul Mathias ThomsenDirektörleri KuruluMaliye Bakanı Euklid Tsakalotos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24