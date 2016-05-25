Euro Grubu Yunanistan'a ek yardımda anlaştı



Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'de Yunanistan gündemiyle düzenlediği toplantı 11 saat sürdü. Toplantıda alınan kararları Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem düzenlediği basın toplantısında aktardı.

Dijsselbloem, kararla birlikte Yunanistan'ın devlet iflası tehdidinden uzaklaştırıldığını söyledi. 2015 yılında başlatılan kurtarma programının yeniden planlandığı gibi işlediğine dikkat çeken Dijsselbloem, paketi anlatırken, "Bundan bir ay önce bakanların bu paket üzerine uzlaşmaya varabileceklerini hâyâl dahi edemezdim" dedi.

10,3 milyar euroya onay

Dijsselbloem, kabul edilen tasarruf ve reform paketi karşılığında Atina'ya 10,3 milyar euroluk yeni kurtarma paketi diliminin gönderilmesine onay verildiğini söyledi. Bunun için Atina'nın bazı ek koşulları yerine getirmesi ve Euro Grubu üyesi ülkelerin parlamentolarının paketi onaylaması gerekiyor.

IMF'nin istediği oldu

Yeni paket kapsamında Yunanistan'ın borç geri ödeme takviminin de daha uzun bir vadeye yayılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasında ısrar ediyordu. Talebi karşılanan IMF, Yunanistan'a yapılacak yeni yardım paketine katkıda bulunma sinyali verdi. IMF Avrupa Direktörü Poul Mathias Thomsen, "Yunan hükümetinin önümüzdeki aylarda alacağı önlemleri gözleyeceğiz. Kararı İcra Direktörleri Kurulu verecek" dedi.

Tsakalotos: "Kısır döngüyü kıracağız"

Yunanistan Maliye Bakanı Euklid Tsakalotos, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu, uzun bir aranın ardından Yunanistan için önemli bir an. Küçülen ekonomi ve tasarruf önlemlerinden oluşan kısır döngüyü nihayet kırabilmenin ve yeniden yatırımlara girişebilme imkânı sağlandı" dedi. Tsakalotos, Brüksel'deki toplantıda yer yer gergin anların yaşandığını söyledi.