Euro Grubu IMF’den vazgeçmedi



Euro Grubu maliye bakanları borç krizi içindeki Yunanistan'a yeni yardımları görüşmek için Salı günü Brüksel‘de bir araya geldi. Zirve öncesinde Uluslararası Para Fonu IMF'nin kurtarma programının içinde yer alıp yer almayacağına dair bir tartışma başlamıştı. Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem yaptığı açıklamada “IMF olmadan devam etmek bir seçenek değil“ diyerek tartışmaya son noktayı koydu.

“Euro Grubu'nda yer alan çok sayıda ülke IMF'yi işin içinde tutmak istediklerini hep dile getirdiler” diyen Dijsselbloem, Uluslararası Para Fonu'nun Yunanistan'daki durum konusunda deneyim sahibi olduğunu ve bir “artı değer” kattığını belirtti.

Euro Grubu iflasın eşiğindeki Yunanistan'a 86 milyar euroluk üçüncü yardım paketini geçen yaz kabul etmişti. Önceki programdan farklı olarak IMF bu pakete mali olarak dâhil olmamış, Atina'ya yapılacak yardımların belirgin bir borç affına bağlı olması gerektiğini açıklamıştı.

IMF'nin tahminlerine göre, borç indirimine gidilmediği takdirde Yunanistan'ın borçları 2060 yılına kadar ekonomik gücünün yüzde 250'sine yükselecek ve sürdürülemez bir hale gelecek. IMF çeşitli tedbirlerin yanı sıra, mali piyasalara “güçlü ve inandırıcı bir işaret” verilebilmesi için Yunanistan'a borç indiriminin belli bir kısmının “önden ve koşulsuz olarak” yapılması gerektiği görüşünü savunuyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise Brüksel'de yaptığı açıklamada Yunanistan'a borç indiriminin zorunlu olmadığını ancak IMF'nin programın içinde olması gerektiğini belirtti. Schäuble, IMF ile aralarında bir anlaşmazlık olmadığını sadece “hafif farklı pozisyonların” söz konusu olduğunu söyledi.

Euro Grubu ülkeleri, yaz mevsimine kadar milyarlık yeni yardım paketine yeşil ışık yakılmadığı takdirde Yunanistan iflas edecek. Almanya Maliye Bakanı Schäuble yeni paketle ilgili olarak “İki hafta önce öngördüğümüz gibi, bugün bir sonuca varacağımız konusunda iyimserim” diye konuştu. Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling zirvede bir prensip anlaşmasına varılacağına inandığını söyledi.