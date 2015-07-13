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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu başkanını seçiyor

Euro Grubu üyesi maliye bakanları, grubun başkanını seçmek üzere bugün bir araya geliyor.

13 Temmuz 2015 11:41

Euro Grubu üyesi 19 ülkenin maliye bakanı Brüksel'de toplanıyor. 2013 yılının başında Euro Grubu başkanlığına seçilen Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem'in görev süresinin 2,5 yıl daha uzatılması bekleniyor. Dijsselbloem'ün yanı sıra İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos da göreve talip olmuştu.

Jeroen Dijsselbloem, Euro Grubu Başkanlığı ile birlikte Hollanda Maliye Bakanlığı görevinde de bulunuyor. 49 yaşındaki Jeroen Dijsselbloem, AB Komisyon Başkanlığına seçilen Jean-Claude Juncker'in ardından Euro Grubu başkanlığına getirilmişti. Birçok meslektaşının oyunu alması beklenen Dijsselbloem seçimin favorisi olarak görülüyor.

Geçen ay yapılması gereken Euro Grubu Başkanlığı seçimi, Yunanistan krizi nedeniyle ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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