Euro dünyada düştü, Türkiye'de yine rekor kırdı; 3,80!

Türkiye'de siyasi belirsizlik ve dünyadaki dalgalanmalar nedeniyle dolar ile birlikte artan euro yeniden rekor kırdı. Borsa'nın kapanmasının ardından yükselen euro 3,80 seviyesini de aştı. Euro saat, 19:30 itibariyle 3,8018 seviyesinden işlem görüyor.

Euro, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin anayasal referandum yenilgisini kabullenmesi ardından görevi bırakacağını açıklamasıyla birlikte Mart 2015'ten bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi. Ancak söz konusu gerileme Türkiye'de etkili olmadı. Sabah saatlerinde 3.56 seviyesinden işlem gören dolar gün sonunda 3,80 seviyesini de aştı.

Dolar ise 3,54 seviyesinden işlem görüyor.