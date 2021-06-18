Euro, dolar karşısında son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona bağlı daha erken sıkı para politikasına geçeceği beklentisi bu hafta küresel piyasalarda doların değerini arttırdı. Haftaya 1,21 seviyesinden başlayan euro/dolar paritesi de dolardaki yükselişin ardından 1,18 seviyesine geriledi.

Böylece euro 13 Nisan'dan bu yana geçen süreçte dolar karşısındaki en düşük seviyeyi gördü.

İnvesting'de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası, (AMD) son toplantısında varlık alımlarına devam kararı verirken bölgeye dair ekonomik göstergelerde ise daha iyimser olduklarını belirtti.

Fed ise, bu haftaki federal açık piyasa komitesi (faiz kararını alan komite) toplantısında 120 milyar dolarlık varlık alımına devam kararı alsa da azaltımını konuşmaya başladı. ve yetkilerinin tahminlerinin yer aldığı noktasal grafikte ise 2023 için iki faiz artışı ön görüldü.