Euro’da gözler Avrupa’nın "Cimri Dörtlü"sünün kararında

Para piyasalarında bu hafta Euro’nun kaderini belirleyecek iki önemli gelişme yaşanacak: Haftanın ilk günü Avrupa Birliği ve İngiltere, Koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan Brexit sonrası dönem müzakerelerini yeniden başlatmayı deneyecekler. İngiltere 2020 sonunda AB’den ayrılma kararı vermişti.



Tarafların önünde zorlu bir görev bulunuyor: Bu süreden önce bir anlaşma yaparak ikili ilişkilerine, özellikle de ekonomik ilişkilerine yön verecek kuralları belirlemek. Zamanın giderek daralması “anlaşmasız ayrılık” olasılığını artırıyor.

“Cimri Dörtlü”...

Euro için daha önemli tarih ise Avrupalı liderlerin Koronavirüs’e karşı ekonomik destek paketinin şeklini ele alacakları 18-19 Haziran’daki zirve... Gündemde İtalya, İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkelere verilecek olan desteğin bu ülkelere borç olarak mı yazılacağı yoksa Avrupa Birliği tarafından mı üstlenileceği sorusu var.



Uzmanlar, kamu borcunun milli gelire oranı çok yüksek seviyelere çıkmış olan İtalya’nın (Bu yıl sonunda yüzde 150’yi geçmesi bekleniyor; karşılaştırma için, Türkiye’de bu oran yüzde 30’larda…) yeni bir borçlanmayı kaldıramayacağını uyarısını yapıyor. Almanya ile Fransa'nın üzerinde anlaştığı paket, Koronavirüs desteklerinin maliyetinin AB tarafından üstlenilmesini öngörüyor.



Bununla birlikte AB’nin dört üye ülkesi, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka, paketin maliyetinin AB tarafından üstlenilmesine karşı çıkıyorlar. Bu nedenle de “Cimri Dörtlü” veya “Tutumlu Dörtlü” olarak adlandırılıyorlar. Bu ülkelerin, destek paketine dirençlerine sürdürmeleri durumunda Euro ile Güney Avrupa ülkelerinin tahvillerinin olumsuz etkileneceği belirtiliyor....